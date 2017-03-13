女子夜遊永安漁港車拋錨 員警買油助返家

2017-03-13 18:35

〔記者李容萍／桃園報導〕家住桃園市八德區的劉姓女子，凌晨1時獨自騎車前往新屋區永安漁港夜遊，回程時車輛無法發動拋錨，劉女急忙向一旁執行防制危險駕車的永安派出所警員郭學謙求助。

郭員幫忙檢視機車，研判可能是機車沒有油了才發不動，考量永安漁港臨近的加油站多已打烊，而且一個女孩子家三更半夜還在漁港遊逛恐發生危險，於是駕車載著劉女前往10多公里遠的加油站購油，待油倒進油箱，劉女見機車順利發動當場鬆了一口氣，離去前並感謝員警能帶她去買油，否則真會回不了家。