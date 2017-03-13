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包租公先殺妻再自戕？ 他反駁：妻子先進廚房拿刀

2017-03-13  20:47

［記者黃捷／台北報導］台北市內湖一處電梯華廈去年發生疑似夫殺妻、再自戕命案，李姓丈夫送醫撿回一命，顏姓妻子傷重不治。士林地方法院首開庭，李男反控是妻子先進廚房拿刀，朝他胸口刺下去，他才會出手反擊，但對細節已經記不清楚。

檢警調查，李男（46歲）酒後與妻子（49歲）吵架，盛怒之下持水果刀狠割妻子左頸，致頸動脈及氣管幾乎斷裂，並撥打119，隨後再自捅左胸，企圖自戕；妻子送醫不治，李男因未傷及心臟，撿回一命，士林地檢署上月依殺人罪起訴李男。

李男今開庭反駁起訴內容，稱當天2人酒後吵架，是妻子先進廚房拿刀，刺進他的左胸口，他才出手阻擋，但有沒有奪刀攻擊妻子，以及2人起爭執的原因，都記不得了。

辯護律師則指出，依照警方採集的跡證，刀柄連接處只有妻子的DNA，並無李男的DNA，刀面部分才是2人DNA都有，此證據僅能證明李男確實被刀刺傷，有可能是被妻子攻擊所致，不足以認定李男有使用這把刀。

律師表示，案發當下只有李男跟妻子在現場，妻子的死確實與李男脫不了關係，但李男攻擊行為不一定出於殺人犯意，有可能過失致死、傷害致死、重傷害致死，也可能是毫無犯意的謀為同死、正當防衛或防衛過當。

由於李男有曾患精神重症就醫，病情可能影響行為，律師也聲請對李男進行精神鑑定、調取李男急救紀錄、傳喚死者家屬及鄰居出庭作證，法官諭知一併核辦。

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  • 46歲男子李姓男子涉嫌殺妻後再自殺。（取自臉書，記者陳恩惠翻攝）

    46歲男子李姓男子涉嫌殺妻後再自殺。（取自臉書，記者陳恩惠翻攝）

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