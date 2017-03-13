奸匪變裝繞路讓警頭疼 卻栽在lol上...

2017-03-13 20:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕搶劫犯因為lol栽了！39歲男子連俊維在新北市中和區上月犯下竊車、搶劫數案後逃亡，期間他不斷變裝，轉往桃園、宜蘭等地，讓警方非常頭痛，而連嫌最後卻流連在北市萬華區西門町網咖打lol，警方因而能夠在半個月調閱千支監視器後鎖定，並在他lol鏖戰正酣時將他逮捕。

據了解，連嫌前科琳瑯滿目，有擄人勒贖、組織、槍砲、毒品、竊盜等，上月18日，他因為缺錢買毒，所以先在永和區竹林路偷竊機車，接著騎著贓車來到中和區安樂路飛車搶劫走在路上落單的楊姓婦人，得手現金6000元、電影票2張。

奸詐的連嫌犯案後就將贓車隨意丟棄，就在雙和地區徒步行走2小時，見到巷弄就轉彎，而雙和地區道路本就是全台複雜度數一數二，連嫌此舉大大提高警方調閱監視器難度，而他又坐計程車前往桃園、宜蘭，加上他每到一個點就換一套衣服，連鞋子也換，警方為這位仁兄簡直吃足苦頭。

還好連嫌除了吸毒外有個戒不掉的癮，那就是打lol，他認為在去過桃園、宜蘭後，警方應該沒法再追到他，他便安心地回到台北市，就在西門町網咖駐足流連，警方也循監視器埋伏，前日大舉進入網咖進行搜查，而連嫌當時還正打著lol，驚呼「這樣還找得到？」

警方在連嫌隨身物品中搜出開山刀、安非他命吸食器等贓證物，至於搶來的6000元他已花用殆盡。偵訊時，連嫌承認犯案，他表示自己沒有正當工作，加上毒癮又犯，卻錢買毒才會下手行搶。訊後，警方依搶奪、竊盜等罪嫌將連嫌移送法辦。

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