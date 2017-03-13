砍女176刀死囚獲非常上訴 被害家屬：法律保護犯罪的人

2017-03-13 20:17

〔記者錢利忠／台北報導〕檢察總長顏大和替追求女子不成，殘殺女子176刀的死囚王鴻偉提非常上訴；對此，被害者張雅玲的胞姊今天表示，看到這消息感到震驚、失望，這個案子已經過了17年，死刑定讞也大概有10年，經過了那麼久，沒想到已定讞的判決又要提非常上訴，覺得法律都是在保護這些犯罪的人。

死囚王鴻偉因追求女子張雅玲不成，憤而開賓士車將她撞昏，抱到後車廂載往淡水郊外空地，在張女頸部砍百餘刀，98年間被判死刑定讞；最高檢察署認為，此案是被告突遭情變之刺激而殺人，有別於事前預謀之蓄意殺人，且此案判決排除被告有無教化可能之調查，有違平等及比例原則，今天由檢察總長顏大和向最高法院提起非常上訴。

張雅玲胞姊表示，她們只是市井小民，也不知道還能做什麼，發生這件事後，好不容易已判決定讞，父母終於可以不用再為這事出庭，不用再去回想，可以慢慢走出悲傷，日子慢慢恢復平靜，可是又突然提起非常上訴，不知該如何向父母解釋。

張雅玲胞姊說，一直在癥結被告到底有沒有悔意，但悔意這個東西其實很抽象，當初被告在審判過程中的作為，就是讓人覺得他沒悔意，所以前後才會有那麼多法官，共判他7次死刑，直到更七審才定讞，既然那麼多法官都認為他沒教化可能，覺得他沒悔意最後才定讞，不知為何現在又反過來質疑這個判決。

張雅玲胞姊指出，被告在法院審理期間，一下說自己有精神病、一下說自己是自衛殺人、一下說自己有吃藥，一下又叫他母親不要賠償，我覺得有悔意的人不會做這些事情。

張雅玲胞姊透露，獄中教誨師曾透露，指感覺王鴻偉這個人很自我，一點都不覺得自己有錯；如今王鴻偉也被關了17年，定讞了卻一直沒執行，不知道為什麼要浪費納稅人的納稅錢。