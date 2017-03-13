台開案誰來鑑定？檢辯槓上

2017-03-13 17:28

〔記者項程鎮／台北報導〕高等法院更四審下午開庭審理台開案，檢辯雙方對於傳誰當鑑定人相持不下，最後檢方同意退讓，尊重更四審合議庭先前的決定，請交通大學科技法律學院副院長林志潔和台灣科技法律學會鑑定。

纏訟10年的台開案經最高法院四度發回高院重審，皆以本案的犯罪所得應該共同計算、還是分別計算為由，要求高院重新調查，高院更四審去年採納趙建銘的律師建議，請林志潔和科技法律學會當鑑定人，不過檢方事後遞交補充理由狀，聲請改由台大教授薛智仁鑑定。

下午開庭時，檢方主張本案因審理過程碰到承辦檢察官換人，因此遞狀主張本案應該由薛智仁教授較佳，並希望合議庭能對目前鑑定程序「喊卡」，不過趙玉柱的律師徐鈴茱認為，檢方不能因為換人出庭，就要求改變正在進行的鑑定程序，最後檢方同意讓步。

下午僅有被告、前台開公司董事長蘇德建出庭，他離開法庭後表示，本案由誰鑑定他都沒意見，只要法院秉公處理就好，他抱怨：「案子都拖10年了！」