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驚險！擦撞轎車 拖吊車失控直衝巷內屋子
2017-03-13 16:30
失控的拖吊車。（記者鄭景議攝）
〔記者鄭景議／台北報導〕今日下午3時許，一台紅色拖吊車在民權東路6段一處巷內，與一台白色BMW轎車發生擦撞，拖吊車擦撞後直衝巷內屋子，轎車則被往前撞了3公尺以上，力道十分大，拖吊車駕駛腳部受傷送醫，其餘沒有人受傷。
轎車的駕駛游姓車主表示，他當時在巷內要迴轉，突然拖吊車從轎車右方衝撞上來，因為車速感覺有些快，他也無法做出反應，直接被撞上，好險沒有受傷。
游姓車主說，他有打方向燈，酒測值也為0，對於拖吊車怎麼會撞上來，他也不太清楚。
現場地上可以見到長長的拖吊車煞車痕，可見從很遠處就開始煞車，可惜還是來不及，撞入的屋子為一家小貿易公司，屋內沒有人受傷，只表示聽到大大的撞擊聲後，出來就看到拖吊車在門前了。
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