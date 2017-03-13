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民雄地下道車禍 大學生騎車連撞2清潔隊員
2017-03-13 16:30
民雄地下道傳車禍，學生連撞2清潔隊員，3名傷者待援。（記者曾迺強攝）
〔記者曾迺強／嘉義報導〕地下道光線昏暗惹禍？嘉義大學民雄校區21歲李姓男學生，今天下午3時許騎車由民雄鄉台1線右轉民雄車行地下道後，疑未適應光線昏暗，在昏暗車道接連撞上2名正在打掃地下道的民雄鄉公所清潔隊員後，連人帶車倒地往前滑行約10公尺，手腳僅擦挫傷無大礙，但被撞的江姓隊員頭部流血不止，左手骨折，傷勢較嚴重，另名隊員腳步流血僅受輕傷，3人分別送往大林慈濟與嘉基醫治。
據現場指揮的清潔隊員指出，今天下午3點前往民雄地下道西向車道移動打掃，大約5分鐘後，有機車騎士未聽從人員指揮騎進打掃區域，才釀成車禍；該名隊員強調，打掃時均依規定放置三角反光標示即派員指揮，藉此警示來車。
李姓學生表示，當時從台1線右轉進光線較昏暗的民雄地下道，突然看見有人站在車道上，「就撞上了。」他說，沒看到警示標誌，也沒看到人員指揮。
民雄地下道發生車禍事故後，警方已封閉西向車道調查車禍原因。
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