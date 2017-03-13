買書要12萬元？ 大學生險遭詐

2017-03-13 16:36

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市一名20歲胡姓大學生日前在網路上買了價值12萬元的書，事後卻接到詐騙集團電話，要求他到ATM解除分期付款，所幸正好遇到烏日警分局犁份派出所警員周秉宏，直覺是典型詐騙手法，及時阻止他繼續操作。

胡姓大學生向警方表示，他日前在網路上買了一套名為「鼠疫」的小說叢書，價值12萬元，事後卻接到自稱網站服務人員電話，要他取消之前上網所訂購書籍，並要他到便利商店ATM，取消當初購書金額12萬元。

犁份派出所警員周秉宏當天巡邏經過龍井區新興路1家超商時，發現胡姓大學生面色凝重一邊在講電話，一邊在操作ATM，瞭解來龍去脈後，直覺就是詐騙，先委婉告訴大學生ATM提款機僅有提、匯款功能，並沒有解除分期付款之功能，讓他先停止操作，然後才告訴他「你被詐騙了！」

警方呼籲，如有接獲不明來電自稱公務員、電信公司、網拍商家或其他單位團體，且要求繳費、操作ATM或超商平臺列印繳費單據等關鍵字，即屬詐騙手法，請立即撥打165或110請求協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆