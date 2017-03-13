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前鎮漁港 發現無名男屍

2017-03-13  16:22

〔記者黃旭磊／高雄報導〕一名年約30～50歲的男子今天清晨被發現沈浮於前鎮漁港，警方表示，男子左胸裝有心律調節器，呼籲親友出面認屍。

高雄港警總隊表示，男屍於清晨6點許被發現，屍身黑色短髮，身高約170至175公分，體型瘦高，2耳各穿有2個耳洞，帶有紅、白耳飾，左上臂刺龍型圖樣、前胸放置圓形心律調節器、有開刀痕，右上臂刺船錨圖樣。

警方表示，死者身穿黃、藍色長袖T恤，兩袖為藍色、胸前為黃色有一大R字樣，著深綠灰色棉質長褲，左側有猴子圖樣，呼籲親友見照聯繫偵查佐葉芳良，電話：（07）561-7138。

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  • 男屍上衣。（記者黃旭磊翻攝）

    男屍上衣。（記者黃旭磊翻攝）

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