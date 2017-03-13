壯陽廣告「再見！舉弱佬！」違法 藥廠慘被開罰

2017-03-13 19:57

〔記者黃欣柏／台北報導〕壯陽藥「威而鋼」的生產商輝瑞藥廠，104年間因委託經銷商在藥局外牆張貼「再見！舉弱佬！」廣告，遭新北市衛生局依違反《藥事法》開罰20萬元，輝瑞事後提行政訴訟，強調未宣傳醫療效能，不算藥物廣告，但台北高等行政法院認為，該廣告足以引導民眾連結至活動網站取得藥物資訊，今駁回輝瑞上訴確定。

據悉，輝瑞藥廠當時貼出的廣告中，除提及「再見！舉弱佬！一舉擺脫硬度不足的困擾！」、「上網檢測硬度，讓性福硬起來」等詞句，另還提供「再見！舉弱佬」關鍵字搜尋，讓民眾得以連結至活動網站，查詢到威而鋼等特定處方藥品的資訊，結果遭開20萬元罰單。

輝瑞事後提起行政訴訟，反指衛生局「不當擴大藥物廣告之定義」，輝瑞指出，該看板內容並未「宣傳醫療效能」，可見並非藥物廣告，也未包含任何引導民眾前往官網的詞語，另活動網頁也沒有提到特定藥物名稱，無法與特定藥品構成連結。

輝瑞並強調，該廣告將硬度分為蒟蒻、剝皮香蕉、帶皮香蕉及小黃瓜等4級，是想用生動有趣的方式來喚起民眾對勃起功能障礙的注意與預防，具有促進健康及預防疾病的目的，實屬衛教廣告。

新北地院一審判決指出，根據《藥事法》第67條規定，須由醫師處方或經中央衛生主管機關公告指定之藥物，「其廣告以登載於學術性醫療刊物為限」，其目的就是為了防止藥廠假借衛教名義變相廣告處方用藥。

輝瑞不服判決結果而提起上訴，但台北高等行政法院仍認為，即使業者廣告中沒有具體提到藥物名稱，但只要消費者可透過關鍵字搜尋等途徑循線取得藥物資訊或購買藥物，就已算是藥物廣告，衛生局開罰與一審判決均無不當。