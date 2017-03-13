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南市警鑑識中心主任郭蓬生酒駕被調職

2017-03-13  16:04

〔記者楊金城／台南報導〕3線1星的台南市警察局刑事鑑識中心主任郭蓬生，3月12日凌晨駕車被新北市土城分局查獲酒後駕車，酒測值0.47mg/L，被依公共危險罪嫌移送法辦。郭蓬生說，十分後悔，作了不良示範，接受處分。

郭蓬生是從基層警員一路爬上來，在刑事鑑識專業具傳奇一頁，在南市警計程車、湯姆熊割喉案、年初女屍命案等偵破各類重大刑案中，均扮演採集重要犯罪證據的破案角色。

去年南市維冠206震災中，郭帶領鑑識中心日以繼夜進行罹難者DNA採樣，幫助家屬找到親人，也獲得肯定。

台南市警察局局長黃宗仁對郭蓬生酒駕後，感到非常惋惜，但是郭員身為主管人員知法犯法，做了最不良的示範，立即召開會議，將郭員依規定記過2次處分，並改調非主管職務，以及報請刑事警察局調整服務地區。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 台南市警局鑑識中心主任郭蓬生。（記者余衡翻攝）

    台南市警局鑑識中心主任郭蓬生。（記者余衡翻攝）

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