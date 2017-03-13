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房屋修繕修到床上 女辯上摩鐵唱歌法官不信

2017-03-13  16:12

〔記者王定傳／新北報導〕喪夫的42歲呂姓女子因購屋修繕事宜，結識已婚的詹姓修繕工程師，兩人暗中偷情，事後詹男想結束關係向元配坦白。呂女辯稱上摩鐵只是唱歌，不過，新北地院法官發現呂不斷向詹求愛：「2/5 我們做愛！精蟲別少」，甚至還把詹當男妓看待說「我是來嫖男」等對話，加上詹坦白供認，依相姦罪判呂10月徒刑。

103年間，呂女與詹男因購屋結識後暗自偷情，多次前往摩鐵嘿咻，呂女因此懷孕，以此逼詹男離職，甚至鬧到詹男公司，詹想結束兩人關係向元配坦白，把兩人的對話記錄都交出，結果兩人都挨告，詹妻事後對丈夫撤告。

呂女辯稱，只是把詹男當好友，才邀他到摩鐵唱歌，沒有嘿咻也沒有懷孕，且因詹男平時講話很鹹濕，才會回說：「做愛」、「比較喜歡你插進去」等字眼，至於「關於肚子裡的孩子」等語及傳自己女兒的超音波照片、孕婦手冊照片，只是希望詹男關心她。

兩人的對話記錄中，呂女不斷求愛：「前戲不要太長啦、我比較喜歡你進去，插、2/5我們做愛！精蟲別少，別排其他事情，請您排除萬難，2/5日週五晚上等你、愛你喲…老公」等語。

不僅如此，呂女還說：「交屋交到床上去了、我是來買春的呀，我是來嫖男」若詹男拒絕嘿咻邀約，呂女就會質疑對方嫌棄她肚子大，詹曾明確回說：「我不想」呂還是不斷盧說：「可是我想、你又不是不舉了。」

詹男在審理時除供出交往細節，還指證兩人根本沒到摩鐵唱歌，而是嘿咻，且呂女曾以懷孕相逼，要他離職，甚至傳到公司經理耳中，由於詹男證述與對話記錄吻合，法官因此不採信呂女辯詞，並認為她犯後無悔意，判刑10月；可上訴。

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  • 新北地院。（記者王定傳攝）

    新北地院。（記者王定傳攝）

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