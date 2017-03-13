樹林農會理事長、監事選舉涉賄 檢調搜索

2017-03-13 15:55

〔記者王定傳／新北報導〕男子賴朝進及陳相儒分別參加新北市樹林區農會第18屆理事長及常務監事，卻被檢舉涉嫌以30萬現金，向多名會員買票，甚至招待會員代表餐宴，因此順利當選；新北地檢署今指揮調查局新北市調查處及新北市政府警察局樹林分局搜索陳相儒等人辦公室及住處，傳喚35人，查扣疑似賄款10萬元。

檢方接獲線報指稱賴、陳兩人為分別參選新北市樹林區農會第18屆理事長及常務監事，涉嫌以一票30萬元向多名會員代表買票，並於今年3月1日理、監事選舉投票前，招待多名會員代表餐宴，要求投票給陳的陣營所推舉的特定理、監事人選，事後兩人順利當選常務監事及理事長。

新北地檢署檢察官黃子溎今指揮偵辦、並由主任檢察官鄧媛及檢察官簡方毅、陳怡廷、方心瑜、林郁璇及李淑珺協同偵辦，指揮新北市調查處及樹林分局，搜索陳等人辦公室及住居所共10處，傳喚犯罪嫌疑人共35人，扣得疑似賄選的現10萬元。