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逼網友表態惹議！ 男子為同婚議題挨告

2017-03-13  16:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕網友曾梓煙在臉書社群網站PO「家庭制度」調查表，結果北斗國中音樂老師吳和郁選擇「婚姻平權（含同性婚姻）」，竟遭到曾梓煙留言揶揄「吳老師，妳應該選多P，粗工仔才有機會吃老師豆腐」，吳和郁覺得，曾梓煙這番話，已涉及公然侮辱，她決定對曾某提告，此舉也可以讓學生知道，臉書是「公開的場域，不能随便污辱人」，若有人侵犯到你，不願道歉，只有訴諸法津。

吳和郁說，昨晚她上一個針對縣府政策監督的臉書網頁，發現曾梓煙po一個家庭制度屬意調查表，共有3種家庭制度的選擇，他留言覺得，「婚姻平權（含同性婚姻）」較符合自己的意向，便留言勾選，不料，曾某竟回應「你要選3啦！組多P家庭，粗工仔（曾某自己的稱號）才有機會吃老師豆腐」。

吳和郁表示，曾某做網路民調，卻硬要網友選擇特定的家庭制度，還出言污辱，令她感到非常不舒服，她要求道歉，但曾某不照辦，更可惡的是po一些「噁心照（男人摸雞雞）」的照片給她，她認為網路是公開的場域，數萬網友都共見共聞，這造成她名譽受損，他考慮對曾某提妨害名譽告訴，她強調，她的提告，也是做學生的教育，「臉書是公開的場域，不能胡亂留言污辱人」。

曾梓煙留言回應表示，小英政府不能過度挺同志團體，「同性戀法案」沒有詳盡思考「騷擾」、「歧視」…。但對於他為何說「有機會吃老師豆腐！等言」沒有交待。

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  • 曾姓網友留言，選3就有機會吃老師豆腐，引發吳老師不滿，因此提告。（記者顏宏駿翻攝）

    曾姓網友留言，選3就有機會吃老師豆腐，引發吳老師不滿，因此提告。（記者顏宏駿翻攝）

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