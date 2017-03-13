救護車狂按喇叭仍無動於衷 女騎士擋道等紅燈挨轟

不少民眾聽到警笛聲立刻讓出外側車道。（擷取自影片）

2017-03-13 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕救護車執勤分秒必爭，卻遇到民眾擋道！台南市消防局第五救災救護大隊永康分隊昨晚載送病患前往奇美醫院，不少民眾聽到救護車急促的警笛聲，紛紛讓出外側車道供救護車右轉，不料卻有一名騎乘機車的婦人擋在路口，儘管救護車狂按喇叭，婦人仍不為所動，直到旁邊騎士提醒後這才讓道，誇張行徑被貼上臉書社團爆料公社，被網友砲轟耳朵是長繭嗎？

有網友在臉書社團爆料公社貼文張貼一段行車紀錄器，網友昨晚6時許行駛在台南市永康區中華路，突然警笛大作，一輛救護車十萬火急的疾駛而來，當時在停紅燈的民眾見狀紛紛往前並往內側車道移動，讓出外側車道供救護車右轉前往奇美醫院。

不料卻有一名騎機車的婦人，跟著車陣往前移動一小段距離後，就直接在機車停等區中，不顧後方救護車再怎麼按喇叭，仍無動於衷，直到一旁的騎士看不下去，示意後方有救護車後，這才恍然大悟往前讓道，共計阻擋救護車約8秒的時間。

影片上傳到臉書社團爆料公社後，婦人誇張行徑被網友罵翻「我猜想那騎士應該是突發性失聰」、「她應該在想說沒看到紅燈嗎？你系勒叭啥毀」、「耳朵長包皮了」、「婦人：明明就紅燈 為什麼逼我往前呢？」而也有網友發問表示「有沒有可能是聾啞人士！？」、「搞不好真的是瘖啞人士」。

而根據《道路交通管理處罰條例》若駕駛阻擋救護車、消防車、警備車等，將處以新台幣3600元罰鍰，並吊銷駕照，一年內不能重新考領。