三星警方查緝扁柏漂流木竊案 逮父子檔山老鼠

2017-03-13 15:38

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣警局三星分局昨晚破獲2起扁柏漂流木竊案，起出4根贓木，逮捕3名山老鼠，包括一對父子檔，警訊後今天依侵占罪移送法辦。

去年梅姬颱風過後，宜蘭縣大同鄉蘭陽溪有不少珍貴漂流木埋在溪床，最近因西瓜農開始整地而陸續出土，引來竊賊覬覦，昨天有宵小趁著假日車多，開車混入車陣，再開進溪床行竊，三星警方發現後，會同羅東林管處查緝。

辦案人員在大同鄉英士橋攔查，發現66歲李姓男子駕駛的休旅車行跡可疑，便攔停搜查，在車內發現2根扁柏，此時，另一輛吉普車靠近攔查站時，竟迴車轉向逃逸，警方從後追趕逮人，搜出2塊扁柏，經過調查，3人都是違法撿拾有價漂流木，偵訊時坦承不諱；開吉普車的57歲與37歲陳姓男子是對父子，一併被移送宜蘭地檢署偵辦。