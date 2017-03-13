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昨天開心出遊 今天被發現燒炭身亡
2017-03-13 15:32
女友發現男友在車內燒炭身亡。（記者簡惠茹攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭縣48歲莊姓男子去年10月到醫院檢查後，發現罹患癌症，除了身體的病痛難熬，也不希望讓家人辛苦，疑似燒炭自我了斷離開人世，女友今天中午發現男友在車內燒炭身亡，她說，平常就一直勸他，沒想到還是走了。
去年十月，莊男被診斷罹患肝內膽管癌，而且癌細胞都已經轉移腹部。莊男的女友王姓女子說，莊男自從知道罹癌，常常有意沒意就會交待後事，會跟親戚說，如果他走了，請他們幫忙照顧兒子，也跟她說過，飲料店以後就交給她，如果生意不好就趕快頂讓，拿一筆錢好過生活，甚至還會說以後想要葬在櫻花陵園，她不斷鼓勵莊男不要亂想，把治療做好，搞不好可以活很久。
莊男昨天白天帶著王女和兒子出遊，晚上就發生憾事，女友今天中午在文化中心停車場發現莊男在車內燒炭身亡。王女說，莊男帶著他國二的兒子和她，一起去頭城去玩，晚上回到家，大概十點多左右，莊男說要出門，他們也沒想太多，想說他只是要去吃宵夜，但是直到早上都沒回來，打電話也打不通，今天中午跑到平常莊男停車的停車場看，居然發現他在車內燒炭。
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