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酒駕慣犯拒檢逃逸 摔斷肋骨昏迷被逮

2017-03-13  16:47

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名51歲的夏姓男子酗酒成性，多次酒駕被逮，今晨酒後騎著贓車行經五股，因為闖紅燈引起警方注意，但夏男卻加速逃逸，跑了百公尺後自摔昏迷，送醫後發現摔斷3根肋骨，目前仍未清醒。

警方調查，夏男有多起公危前科，因酒駕被逮逾10次，但仍不知悔改，今晨2點30分酒後騎車行經五股五工一路與五權路口，騎車搖晃又闖紅燈，引起路檢員警注意，上前攔查；不料夏男竟猛催油門狂飆，不顧警車示警，連闖2處紅燈，最後在福慧、新知八路口自摔，警方趕緊將他送醫。

警方表示，夏男仍在醫院治療，尚未甦醒，暫無生命危險，血液酒精濃度達227.3，酒測值1.14，且夏男所騎機車為贓車，目前待夏男醒來後訊問釐清案情，將依公共危險、竊盜罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 員警將自摔昏迷的酒駕騎士送醫。（記者王宣晴翻攝）

    員警將自摔昏迷的酒駕騎士送醫。（記者王宣晴翻攝）

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