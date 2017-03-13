| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

祖母辭世情緒差 精障男石頭撒路中害摔車

2017-03-13  15:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨2時許，21歲何姓男子坐車自新北市新店安祥路走到中和中正路，他竟拾起路邊石頭沿路撒在馬路中間，造成2人摔車受傷，其中還包含下班騎機車返家的22歲張姓警員，他的傷勢較嚴重，除了左手骨折，還造成腦震盪，另一名顏姓騎士則輕微擦傷，而警方則查出何某持有中度精障手冊，但還是必須依法送辦。

警方調查，何某因為最近祖母去世，他的情緒非常不穩定，何某向警稱「因為無聊好玩」所以才會亂丟石頭。據悉，他除了往馬路上亂撒石頭，也向行經車輛砸石頭，造成2輛轎車鈑金凹陷。訊後，警方依毀損、傷害、公共危險等罪嫌將何某移送法辦。

廣告
  • 路口監視器拍下何某拾起石頭往馬路上丟。（記者徐聖倫翻攝）

    路口監視器拍下何某拾起石頭往馬路上丟。（記者徐聖倫翻攝）

  • 何某灑得馬路中間都是石頭。（記者徐聖倫翻攝）

    何某灑得馬路中間都是石頭。（記者徐聖倫翻攝）

  • 何某害用路人車禍。（記者徐聖倫翻攝）

    何某害用路人車禍。（記者徐聖倫翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 傷害 公共危險罪 摔車 撒石頭 毀損 砸石頭
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：祖母辭世情緒差 精障男石頭撒路中害摔車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.