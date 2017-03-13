祖母辭世情緒差 精障男石頭撒路中害摔車

2017-03-13 15:43

〔記者徐聖倫／新北報導〕今凌晨2時許，21歲何姓男子坐車自新北市新店安祥路走到中和中正路，他竟拾起路邊石頭沿路撒在馬路中間，造成2人摔車受傷，其中還包含下班騎機車返家的22歲張姓警員，他的傷勢較嚴重，除了左手骨折，還造成腦震盪，另一名顏姓騎士則輕微擦傷，而警方則查出何某持有中度精障手冊，但還是必須依法送辦。

警方調查，何某因為最近祖母去世，他的情緒非常不穩定，何某向警稱「因為無聊好玩」所以才會亂丟石頭。據悉，他除了往馬路上亂撒石頭，也向行經車輛砸石頭，造成2輛轎車鈑金凹陷。訊後，警方依毀損、傷害、公共危險等罪嫌將何某移送法辦。