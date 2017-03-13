台灣警察真厲害！ 助外籍女師找回手機…

新化警方尋獲手機，愛爾蘭女子麥蕾安當面致謝。（記者吳俊鋒翻攝）

2017-03-13 14:53

〔記者吳俊鋒／台南報導〕來台灣教書的愛爾蘭籍女子麥蕾安，上週六南下台南市虎頭埤風景區參加校外活動時，不慎弄丟了智慧型手機，本以為找不回來了，但她聽同事說「台灣警察很厲害」，昨天求助新化警分局，警方透過GPS定位，真的在1小時內尋獲遺失手機，效率之高，讓麥蕾安驚喜不已。

新化警方表示，34歲的麥蕾安，目前於新竹的補習班擔任，遺失手機後，心情盪到谷底，在同事的建議下，就姑且一試打電話到分局勤指中心報案協尋，受理後，展開搜尋任務。

為縮小尋找範圍，執勤官詹銅城與執勤員梁秋先請麥蕾安向人借手機加LINE，並將手機最後位置用GPS定位後，以螢幕截圖傳至執勤員手機，再轉傳新化分局群組指揮線上巡邏警力協尋。不久，巡邏警力於GPS定位點附近尋找時，聽到有電話聲響，循著聲音來源而去，果然找到遺失手機，留在原地，並未被檢走。

麥蕾安昨晚搭乘高鐵南下領回手機，並特地向警方表達謝意，感激不已，直誇台灣警察的高效率，還說一定會幫忙宣揚。