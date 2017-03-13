酒瘋男將人推入海 殺人未遂被起訴
2017-03-13 14:48
〔記者吳昇儒／基隆報導〕去年6月5日深夜，男子王萬益酒後在八斗子漁港的漁船上整理雜物，王男的兒子帶著朋友洪姓少年，到漁船上找父親拿東西。未料，雙方一言不合，王男竟拿鐵塊砸向兒子，兩人拔腿就逃。王男卻騎車猛追洪姓少年，還將少年推下海強押他的頭部泡進海中，所幸安檢所人員發現將少年救起。基隆地檢署今依殺人未遂罪將王男起訴。
檢警調查，王男因為喝酒失去理智，與兒子發生口角後，又認為自己曾經被洪姓少年攻擊，所以騎車要追打洪姓少年，逼到岸際時還將少年推下海，自己也跟著跳海對著少年掐脖強押灌海水，還大喊「你要不要死！」。
岸巡二總隊八斗子安檢所傅、宋姓安檢員發現王男強押少年灌海水，立刻喝斥，將洪姓少年救上岸。洪姓少年上岸後，到醫院檢查，初步檢驗有雙側胸側壁及右下肢疼痛的情形，便向警方報案。王男到案後，則向檢察官坦承所有犯行。
檢察官認為，王男曾經因公共危險罪被判有期徒刑6月，竟不思悔改，不到5年內再次犯罪，屬於累犯，請法官依規定加重其刑，且對未滿18歲少年犯罪，也向法官聲請加重其刑至二分之一。
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