藝人謝麗金開的酒吧被偷 竊賊囂張抱走抽屜只花1分鐘

2017-03-13 14:44

〔記者王冠仁／台北報導〕藝人謝麗金與友人在台北市林森北路向弄內，合資開設酒吧「C'est si Bon」，並於上月下旬開幕，不過，該酒吧卻在昨天上午10點多被竊。當時一名穿著短袖上衣、帶著眼鏡的男子，起先跑到酒吧正門試圖開門未果，又繞到後方防火巷，從酒吧後門進入。

警方說，竊賊並未使用工具破壞後門就成功進入，有可能是後門門栓強度不夠；竊賊進入酒吧後直接走到放置財物的辦公室，抱走裝有2萬多元現金的抽屜，行竊過程大概只有1分鐘。

竊賊得手後，抱著抽屜從後門沿小巷離開，但走到路口時竊賊已經沒有抱著抽屜，警方研判他取得現金後棄置抽屜。酒吧工作人員昨天中午到酒吧後發現失竊報警，警方目前已經擴大調閱竊賊來去向的監視器畫面，正全力緝捕。

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