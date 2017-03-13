拍女童「窩窩」照片5張 色看護換來5年6月徒刑

2017-03-13 14:47

〔記者黃捷／台北報導〕陳姓男子見4歲女童落單，竟上前脫下女童內褲，拍攝下體照片5張，還涉嫌指侵女童，事後再給100元「獎勵」；女童拿著100元跑去找媽媽，告知「叔叔摸我窩窩」，陳男惡行當場曝光，但因女童下體沒受傷，處女膜完整，採集的檢體也找不到陳男DNA，指侵部分罪證不足，士林地院僅依違反意願拍攝未滿18歲人的猥褻照片，判5年6月徒刑，可上訴。

判決指出，陳男在北市北投某醫院擔任看護，前年7月下午推著病人到走廊外抽菸，看到女童獨自一人在玩耍，竟上前褪去女童洋裝內的內褲，拿出手機拍攝私處照片5張，完事後給女童100元。

女童拿著100元跑去找媽媽，媽媽好奇詢問金錢來源，女童回答「叔叔用手摸我窩窩」，還指陳男有放異物進去，童母當場氣結，請院方報警逮人。

陳男落網後承認拍攝猥褻照，否認指侵女童，並辯稱未脅迫、阻擋，沒有違反女童意願，但測謊未通過。

合議庭審理發現，女童私處完好無損，也採集不到陳男DNA，測謊結果也不能與一般科學證據相比，指侵部分罪證不足，但因女童未滿7歲，對性事懵懂無知，無法確切表達意願，因此依照最高法院過去判決，一致認定陳男行為違反女童意願。