機車追撞大卡車 花蓮傳1死2重傷

花蓮縣鳳林鎮今午發生一起追撞死亡車禍，造成機車上的1名女童因頭顱破裂當場死亡。（記者王峻祺翻攝）

2017-03-13 14:28

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮今天中午發生一起死亡車禍，一輛機車行經忠一路時，疑似在慢車道上，追撞前方載著怪手的大卡車，造成機車上的1名女童因頭顱破裂當場死亡，另2名大人則受重傷送醫搶救，警方正釐清車禍發生原因。