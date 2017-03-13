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喝茫了！ 醉男暴力強盜手機被起訴

2017-03-13  14:23

〔記者楊政郡／台中報導〕新竹縣彭姓男子與友人到台中市西屯區城市部落原住民餐廳用餐，席間離開片刻，半夜見一貴婦遛狗，脖子掛著一支手機，將貴婦摀嘴、勒頸、壓制在地後，硬扯下手機搶走，走進附近西大墩公園查看手機後又回到餐廳，被逮捕後，辯稱他喝太多酒，意識不清楚，檢方依強盜罪起訴。

起訴書指出，今年元月15日彭男與同事一起到台中市西屯區城市部落原住民餐廳用餐，席間約晚間11時許離開片刻，途經福科一街，見一貴婦獨自一人在溜狗，脖子上還掛著一支蘋果牌手機（約2年舊機），竟上前摀住女子嘴巴，一手勒住女子脖子，將女子壓制在地後，扯下手機搶走。

女子驚魂未定，報警處理，警方在監視器中發現彭男穿著一件印有「永勝」字樣的背心，清楚拍下他走進西大墩公園，又走回餐廳，與同事一起離開餐廳。

被告到案坦承犯行，但辯稱當時喝太多酒，他精神意識不清楚。警方在他梧棲區工作宿舍查扣背心一件，又在新竹縣戶籍地查扣該手機，此案警方也摸不透一支舊手機已經沒什麼價值，卻下手行搶，換來5年以上普通強盜罪。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 彭嫌酒後強盜一支手機，可能換來5年以上徒刑。（記者楊政郡翻攝）

    彭嫌酒後強盜一支手機，可能換來5年以上徒刑。（記者楊政郡翻攝）

  • 彭嫌被拍到手持手機照片。（記者楊政郡翻攝）

    彭嫌被拍到手持手機照片。（記者楊政郡翻攝）

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