怪男街頭亂塗鴉 警靠監視器逮人
2017-03-13 14:18
〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市文山區木新路3段多處店家鐵捲門上週凌晨遭人噴漆塗鴉，警方調閱上百支監視器，發現19歲江姓男子當時在附近出沒涉重嫌，昨傳喚19歲江姓男子到案說明，江男承認所為，稱因對街頭塗鴉藝術很有興趣，才趁雨夜來「發揮所長」，警詢後將他依違反社會秩序維護法裁罰。
警方調查，江男表示對街頭噴漆塗鴉相當有興趣，且自學多年，案發當日深夜無人又下著大雨，一時興起塗鴉的念頭，才沿著木新路3段店家鐵門噴漆塗鴉，強調自己沒有惡意，「只是好玩」。
受害店家原以為得罪客人引來惡意騷擾，木新派出所警員羅士毅、林李祐調閱沿線商家監視器畫面，一一查訪比對，發現噴漆江男身著鴨舌帽、口罩及外套，全程徒步行走騎樓，且噴漆手法老練，噴完一個隨即尋找下個噴漆目標。
警方提醒，民眾隨意街頭塗鴉、破壞市容環境，已涉及社會秩序維護法第90條及廢棄物清理法，塗鴉內容如涉及不實言論、毀所他人名譽或恐嚇等言詞，還可能涉及刑法第310條妨礙名譽罪及第305條恐嚇危害安全罪。
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