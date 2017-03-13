花蓮鳳林驚傳死亡車禍 1死2命危

2017-03-13 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣鳳林鎮忠一路今中午12時許發生一起車禍，車上1名幼童當場死亡，2名大人無生命跡象，已送往醫院急救。

綜合媒體報導，1對夫妻騎車載女兒行經忠一路時，在慢車道上追撞前方承載怪手的大卡車後倒地，機車上2名大人重傷送醫命危，女童因頭顱破裂當場死亡，車禍發生確切原因則有待警方釐清，