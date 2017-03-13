最高檢為王鴻偉提非常上訴 反廢死：如何才能求死？

2017-03-13 14:12

〔記者溫于德／台北報導〕死囚王鴻偉因追求女子張雅玲不成，持刀砍殺百餘刀致死，民國98年遭判死刑定讞；最高檢察署認為，被告是突遭情變行兇，且判決時排除有無教化可能的調查，均有違平等及比例原則，今由檢察總長顏大和向最高法院提起非常上訴。

臉書反廢死聯盟發起人洪振智稍早得知後反問最高檢，如何才能求死？

洪振智感嘆說，現今執法者都避免談到死刑，因大家都不肯去承認相關道德責任；他最後也要最高檢試著思考，難道死傷的當事人是執法者的家人，高官才會允死，不會贊成廢死。至於廢死聯盟執行長林欣怡，則是肯定最高檢願意為有爭議性案件提起非常上訴。