| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮鳳林驚傳死亡車禍 1死2命危 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

南投皇穹陵火警 肇因疑煮菜不慎

南投縣名間鄉皇穹陵紀念花園發生火警，消防人員在濃煙之中挺進滅火情形。（記者謝介裕攝）

2017-03-13  13:44

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉皇穹陵紀念花園，今日上午11時50分許，廚房突然竄出火光，隨後濃煙瀰漫四周，南投縣消防局接獲通報後，火速趕往現場，並在30分鐘內將火勢撲滅，南投縣消防協會理事長洪明科協助調度指揮後表示，據初步調查，可能廚工太忙，一時未注意料理時間，導致菜餚裡頭的水燒乾才衍生該起火災意外，幸無人員傷亡，可說是不幸中之大幸。

皇穹陵紀念花園係南投縣首家納骨塔公園化的業者，占地面積約20公頃，且提供前來園區祭拜或散步休閒的民眾早、午餐與下午茶，早餐及下午茶包括咖啡、吐司、餅乾等；午餐沒有暈食，只提供素食，以自助餐模式提供的菜色多達10樣，而且全部免費，以致每到午餐時間，經常吸引許多民眾聞香而來。

皇穹陵紀念花園表示，基於「敦親睦鄰」原則，公司對於用餐人員身分也不會多加過問，假日多半準備約1000人的份量，平時則是1、200人份，針對此次火災，除了感謝消防弟兄滅火，免除火勢擴大之虞以外，未來也會對廚房人員加強教育，避免類似意外重演。

廣告
  • 南投縣名間鄉皇穹陵紀念花園發生火警，南投縣消防協會理事長洪明科（右），在場協助調度指揮，最後順利將火勢撲滅。（記者謝介裕攝）

    南投縣名間鄉皇穹陵紀念花園發生火警，南投縣消防協會理事長洪明科（右），在場協助調度指揮，最後順利將火勢撲滅。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 火警 皇穹陵紀念花園
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：南投皇穹陵火警 肇因疑煮菜不慎


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.