南投皇穹陵火警 肇因疑煮菜不慎
2017-03-13 13:44
南投縣名間鄉皇穹陵紀念花園發生火警，消防人員在濃煙之中挺進滅火情形。（記者謝介裕攝）
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間鄉皇穹陵紀念花園，今日上午11時50分許，廚房突然竄出火光，隨後濃煙瀰漫四周，南投縣消防局接獲通報後，火速趕往現場，並在30分鐘內將火勢撲滅，南投縣消防協會理事長洪明科協助調度指揮後表示，據初步調查，可能廚工太忙，一時未注意料理時間，導致菜餚裡頭的水燒乾才衍生該起火災意外，幸無人員傷亡，可說是不幸中之大幸。
皇穹陵紀念花園係南投縣首家納骨塔公園化的業者，占地面積約20公頃，且提供前來園區祭拜或散步休閒的民眾早、午餐與下午茶，早餐及下午茶包括咖啡、吐司、餅乾等；午餐沒有暈食，只提供素食，以自助餐模式提供的菜色多達10樣，而且全部免費，以致每到午餐時間，經常吸引許多民眾聞香而來。
皇穹陵紀念花園表示，基於「敦親睦鄰」原則，公司對於用餐人員身分也不會多加過問，假日多半準備約1000人的份量，平時則是1、200人份，針對此次火災，除了感謝消防弟兄滅火，免除火勢擴大之虞以外，未來也會對廚房人員加強教育，避免類似意外重演。
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