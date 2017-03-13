惡劣！酒駕撞死人叫兒頂替 還拿走死者皮包
2017-03-13 13:57
台中一名陳姓騎士，昨天行經太平太堤東路和興隆路口時，被酒駕的程姓男子撞死，惡劣的程男卻叫同車的兒子頂替。（記者陳建志攝）
〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名程姓男子（47歲）12日酒後開車行經太平太堤東路和興隆路口時，撞上前方陳姓騎士（20歲），陳男被撞飛頭部重創送醫不治，沒想到酒駕的程男竟叫同車的兒子（19歲）頂罪，還「撿」走陳姓騎士皮包，直到警方調閱監視器戳破程男父子謊言，前往家中將程男逮捕，酒測值達0.84mg/l的程男卻辯稱：「得知騎士傷重不治心情不好才到朋友家喝酒」，訊後依公共危險、過失致死、頂替、竊盜罪嫌將程男父子移送法辦。
昨天下午1點44分，太平一名陳姓騎士騎車行經太平太堤東路和興隆路口時，被後方酒駕的程姓男子追撞，陳男連人帶車被撞飛10多公尺，躺在地上鮮血直流，機車碎片也散落一地，消防人員獲報將陳姓騎士送醫，不過到院前已無呼吸心跳，因頭部重創顱骨骨折，送醫急救仍不治。
警方獲報到場，程男念大學的兒子在現場向警方表明車是他開的，程男則由友人載離現場，警方稍後調閱監視器才發現車是程男開的，更發現程男肇事後還「撿」走陳男掉在地上，裡面有600元現金的皮包，頂替的程男兒子見警方戳破謊言才坦承當時車是爸爸開的，是爸爸肇事後叫他頂替。
警方掌握證據後，昨天下午5點多趕往程男住處找人，程男見謊言被戳破才坦承車是他開的，不過否認叫兒子頂替，還辯稱酒是肇事後才喝的，死者錢包則是當時撿起來「放在口袋忘記了」，毫無悔意的說法讓死者家屬氣憤難平，程男訊後依公共危險、過失致死、竊盜罪嫌移送法辦，兒子也因頂替罪送辦。
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