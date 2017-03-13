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惡劣！酒駕撞死人叫兒頂替 還拿走死者皮包

台中一名陳姓騎士，昨天行經太平太堤東路和興隆路口時，被酒駕的程姓男子撞死，惡劣的程男卻叫同車的兒子頂替。（記者陳建志攝）

2017-03-13  13:57

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名程姓男子（47歲）12日酒後開車行經太平太堤東路和興隆路口時，撞上前方陳姓騎士（20歲），陳男被撞飛頭部重創送醫不治，沒想到酒駕的程男竟叫同車的兒子（19歲）頂罪，還「撿」走陳姓騎士皮包，直到警方調閱監視器戳破程男父子謊言，前往家中將程男逮捕，酒測值達0.84mg/l的程男卻辯稱：「得知騎士傷重不治心情不好才到朋友家喝酒」，訊後依公共危險、過失致死、頂替、竊盜罪嫌將程男父子移送法辦。

昨天下午1點44分，太平一名陳姓騎士騎車行經太平太堤東路和興隆路口時，被後方酒駕的程姓男子追撞，陳男連人帶車被撞飛10多公尺，躺在地上鮮血直流，機車碎片也散落一地，消防人員獲報將陳姓騎士送醫，不過到院前已無呼吸心跳，因頭部重創顱骨骨折，送醫急救仍不治。

警方獲報到場，程男念大學的兒子在現場向警方表明車是他開的，程男則由友人載離現場，警方稍後調閱監視器才發現車是程男開的，更發現程男肇事後還「撿」走陳男掉在地上，裡面有600元現金的皮包，頂替的程男兒子見警方戳破謊言才坦承當時車是爸爸開的，是爸爸肇事後叫他頂替。

警方掌握證據後，昨天下午5點多趕往程男住處找人，程男見謊言被戳破才坦承車是他開的，不過否認叫兒子頂替，還辯稱酒是肇事後才喝的，死者錢包則是當時撿起來「放在口袋忘記了」，毫無悔意的說法讓死者家屬氣憤難平，程男訊後依公共危險、過失致死、竊盜罪嫌移送法辦，兒子也因頂替罪送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 程男酒駕撞死陳姓騎士，肇事的ＢＭＷ右前車頭嚴重毀損。（記者陳建志翻攝）

    程男酒駕撞死陳姓騎士，肇事的ＢＭＷ右前車頭嚴重毀損。（記者陳建志翻攝）

  • 被撞死的陳姓騎士騎乘的機車，被追撞後嚴重毀損。（記者陳建志翻攝）

    被撞死的陳姓騎士騎乘的機車，被追撞後嚴重毀損。（記者陳建志翻攝）

  • 警方在程男身上找到陳姓騎士被撞後掉在現場的600元現金。（記者陳建志翻攝）

    警方在程男身上找到陳姓騎士被撞後掉在現場的600元現金。（記者陳建志翻攝）

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相關關鍵字： 公共危險 死亡車禍 竊盜罪 過失致死 酒駕 頂替罪
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