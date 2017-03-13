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警方巧佈陣 酒駕無所遁形

2017-03-13  13:40

〔記者蔡宗勳／朴子報導〕嘉義縣朴子警分局昨天傍晚在蒜頭橋北端佈設酒駕路檢點，為防止酒駕者遁逃產業道路，也在田邊佈署警力，嚴密佈陣準備對意圖逃避盤查者來個甕中捉鱉。

許姓男子昨天傍晚5時10分許行經該處見前方有路檢，趕緊切入產業道路，赫然發現前方也有警察，立即停在路旁住家空地裡，值勤員警發覺不對勁，馬上衝上前盤查，看見許姓駕駛人正下車意圖與坐在副駕駛座的妻子換座位。

原本酒氣薰人的許某還推說是太太駕車，警方告知已全程錄影，如果硬要推給老婆，許妻將觸犯嫌偽造文書罪嫌，許某才坦承是他開車並接受酒測，酒測值為0.52mg/l，訊後被依公共危險罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

由於許男為5年內再犯，將面臨5年內違犯酒駕二次之公共危險罪加重刑責，恐將付出慘重代價。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 許姓男子（右）酒駕逃不過警方的佈陣。（記者蔡宗勳翻攝）

    許姓男子（右）酒駕逃不過警方的佈陣。（記者蔡宗勳翻攝）

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