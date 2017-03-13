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假的！ 巧虎零嘴成毒咖啡包 警逮毒鴛鴦

2017-03-13  13:50

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市淡水一名26歲的歐姓男子與林姓女友日前住進飯店分裝毒品販賣，不料第二天就遭到臨檢員警盤查，歐男一時緊張，出示證件時竟掏出K他命，警方進房查看，發現飯店房間成毒品分裝工廠，起出大量毒品，連零嘴小饅頭餅都被摻進K他命，警方當場將這對毒鴛鴦逮捕送辦。

警方調查，歐男從事大理石選材工作，疑因染上毒品入不敷出，本月9日與22歲的林姓女友住進淡水區某飯店分裝毒品，但因林女吸食大麻引起注意，淡水警方隔日接獲線報後前往查緝，發現歐男看見警方便慌張躲避，上前查緝。

警方表示，歐男面對盤查時疑心虛緊張，出示證件時不小心連口袋內的咖啡包一同掏出，員警見該咖啡包封口粗糙，質問後歐男才坦承為重新分裝的毒品咖啡包，搜索房間後查出毒咖啡、奶茶、K他命、MDMA、大麻等共逾70包毒品，其中還有以巧虎饅頭餅做偽裝的毒咖啡，讓警方直呼「竟然連巧虎都不放過。」

歐男向警方供稱，是受到友人指示才會在飯店內住3天，幫忙做毒品分裝的工作，房間則登記在林女名下，警方訊後依毒品罪嫌將這對毒鴛鴦送辦，並擴大調查毒品上游。

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  • 歐男在童年零嘴內分裝毒咖啡，但因封口粗糙，仍被警方識破。（記者王宣晴翻攝）

    歐男在童年零嘴內分裝毒咖啡，但因封口粗糙，仍被警方識破。（記者王宣晴翻攝）

  • 警方起出大量毒品及風口器具。（記者王宣晴翻攝）

    警方起出大量毒品及風口器具。（記者王宣晴翻攝）

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