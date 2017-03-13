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國姓有勝山 傳2登山客迷途

2017-03-13  13:22

〔記者佟振國／南投報導〕台中市潘姓警員攀登合歡東峰已失聯3天，花蓮、南投警消、義消及神鷹山區搜救隊連日搜尋未果，今天持續擴大搜尋範圍，從合歡東峰與昆陽一帶進行地毯式搜尋；至於國姓鄉的有勝山，今晨也傳出2名男女昨天下山時脫隊迷途，對外求救，警消獲報透過地面及空勘進一步救援中。

合歡東峰失蹤員警持續搜尋

台中市警局霧峰分局吉峰派出所潘姓警員，本月10日獨自攀南投、花蓮交界的合歡東峰，預計當晚返家，卻不見蹤影，家屬11日報案協尋，至今仍未發現潘男蹤跡。

花蓮、南投警消、義消及太管處、保七第九大隊今天持續搜救，分成2組分別搜尋武嶺、昆陽一帶，以及合歡東峰至小奇萊，並嘗試下切更深的山谷尋找潘員蹤跡，至中午尚無進一步結果。

至於在國姓鄉有「埔里六秀」之一的有勝山，今晨也傳出2名登山客迷途受困，警消調查，一行約40人登山隊昨天攀登有勝山，傍晚下山時隊上的吳姓男子與另一名女隊員不慎脫隊迷路，無法下山，打電話向南投縣消防局求救，指2人受困溪谷，無生命危險，但手機快沒電。

國姓、埔里、中心碑消防分隊共派出7人上午入山搜救，預計下午才能抵達通報疑似受困地點，警消也申請直升機空勘搜尋，進一步搜救中。

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  • 台中市潘姓警員攀登合歡東峰失聯，警消、義消及民間團體合力進行搜救中。（圖由南投神鷹山區搜救隊提供）

    台中市潘姓警員攀登合歡東峰失聯，警消、義消及民間團體合力進行搜救中。（圖由南投神鷹山區搜救隊提供）

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