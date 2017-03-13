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想把派出所當旅館 醉男嗆警遭移送

2017-03-13  13:14

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「我喝醉開車來找地方休息啦！看你要怎樣處理！」滿臉醉意的56歲陳姓男子，11日凌晨2點大搖大擺走進潮州分局中山派出所，沒想到醉男一開口就是三字經，還拍桌挑釁作勢攻擊員警，當場被員警莊賜文以柔道招式壓制，誇張行徑被派出所監視器全都錄，陳男遭壓制後也被依妨礙公務現行犯移送。

警方指出，陳男喝得醉醺醺，走到派出所門口就開始大吼大叫，並把身分證、健保卡等證件丟在值班台，並向值班的員警嗆聲，直說自己喝醉開車要來找地方休息，不僅拍擊值班台，還用台語嗆罵值班員警作勢攻擊人。

警員莊賜文、許弘政、實習員鍾孟娟見狀趕緊上前制止，莊賜文也當場以柔道招式「黃鶯別翅式」壓制陳男，警方對陳男進行酒測，發現其酒測值達0.08mg/l，因為陳男的脫序行為涉及妨害公務罪，訊後將他移送法辦。

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  • 想把派出所當旅館，醉男嗆警大鬧遭移送。（記者邱芷柔翻攝）

    想把派出所當旅館，醉男嗆警大鬧遭移送。（記者邱芷柔翻攝）

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