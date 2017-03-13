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獲奧運跆拳銅牌後.. 紀淑如：希望破大案

雪梨奧運跆拳道銅牌國手紀淑如，於高雄展開職場新生。（紀淑如提供）

2017-03-13  13:25

［記者黃旭磊／高雄報導］雪梨奧運跆拳道銅牌國手紀淑如，調任仁武警分局鳥松所所長後，鑑於轄內一家汽車旅館近3年查獲9件71人轟趴，近日加強路檢，本月11日下午4點許，發現宮姓男子疑似進店吸毒，要求下車受檢，當場於宮嫌上衣口袋內查獲2包安非他命及2包海洛因。

紀淑如今天（13日）中午表示，自己是南部人，對於警察工作一直很有興趣，警大畢業先在北部工作，調回高雄市刑大後工作愉快，至於2000年在雪梨奧運拿下第一量級銅牌已是往事，目前全心工作，希望再破大案。

紀淑如說，這家汽車旅館鄰近區域曾查獲30多件毒品，今年2月又連續查獲2件轟趴，密度實在驚人，本月起規劃執行威力路檢勤務，每天編排2班，「臨檢時段每天不同，盼遏止毒風」。

不只捉毒，轄區戴姓女毒蟲（38歲，毒品、槍砲）藏海洛因於胸罩棉墊及私密處衛生棉墊下方，也遭紀淑如查獲，連下破案紀錄。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

紀淑如率隊路檢。（記者黃旭磊翻攝）

警方於汽車旅館外路檢。（記者黃旭磊翻攝）

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