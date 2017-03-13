運將違停被取締 嗆：納稅錢在養什麼樣警察？

2017-03-13 12:56

〔記者鄭景議／台北報導〕計程車司機違規停紅線被開單，警察取締居然怒嗆「納稅錢在養什麼樣的警察？」有網友在爆料公社發文指出，昨（13）日晚上一輛計程車違規停在台北市士林區的陽明戲院附近，因適逢假日人潮眾多，有民眾舉報，員警前往開單，想不到這個司機居然大發雷霆，怒嗆警察，並當街咆哮：「如果這些警察對著我，做出任何粗暴的動作，請各位幫我見證」。

這名司機還大聲嗆：「現在你們的納稅錢在養什麼樣的警察？」讓員警也不滿的回嘴：「要來比誰的稅金繳得多嗎？什麼叫警察你養的？」許多在場民眾也看不下去，紛紛幫腔「難道就是你養的嗎？人家在執勤公務」，司機則繼續大吼「今天我停紅線人在車上，我沒違反交通，應該以勸導為主」，但員警則不甘示弱的回應「勸導這麼多次有什麼用？」，最後還是依法開出罰單。

士林分局交通分隊也在今日作出回應，分隊長表示，該名劉姓司機違規停在紅線上遭人舉報，員警到場取締後，劉姓司機不但不願配合出示身分證件，還欲駕車駛離現場，員警只好通知值班派遣分隊員警到場支援，但劉民態度仍不願配合且大聲吆喝，經再說明勸導後始出示執業登記證，並依規定告發違規在案。

分隊長強調，紅線違停非屬可勸導範圍，且經查證後執法員警均依法行政，沒有不當執法的情事，她也呼籲大眾經士林夜市周邊道路時，勿圖一時方便或招攬乘客，影響車流及行車安全，致遭取締交通違規。