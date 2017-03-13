小六男墜樓 書包勾住遮雨棚保命

男童從4樓墜落地下1樓，圖經變色處理。（記者鄭淑婷攝）

2017-03-13 12:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某國小12歲、就讀六年級的陳姓男童，今天早上8點10分上第一堂課時，突然被發現從4樓教室墜落地下1樓，校方緊急通報119救護，男童右腿骨折、左臉挫傷，所幸意識清醒、生命徵象穩定，送林口長庚醫院急救治療中。

據悉，男童墜落時幸有1樓遮雨棚緩衝，降低墜落力量後墜落到地下1樓，警方、校方表示，已連絡男童家長到醫院。

警方調閱監視器發現，男童是在4樓洗手台裝水時，不慎墜樓，幸好書包勾住1樓遮雨棚，讓墜樓力道緩衝。