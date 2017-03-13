| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮鳳林驚傳死亡車禍 1死2命危 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

小六男墜樓 書包勾住遮雨棚保命

男童從4樓墜落地下1樓，圖經變色處理。（記者鄭淑婷攝）

2017-03-13  12:40

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市某國小12歲、就讀六年級的陳姓男童，今天早上8點10分上第一堂課時，突然被發現從4樓教室墜落地下1樓，校方緊急通報119救護，男童右腿骨折、左臉挫傷，所幸意識清醒、生命徵象穩定，送林口長庚醫院急救治療中。

據悉，男童墜落時幸有1樓遮雨棚緩衝，降低墜落力量後墜落到地下1樓，警方、校方表示，已連絡男童家長到醫院。

警方調閱監視器發現，男童是在4樓洗手台裝水時，不慎墜樓，幸好書包勾住1樓遮雨棚，讓墜樓力道緩衝。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 墜樓
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：小六男墜樓 書包勾住遮雨棚保命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.