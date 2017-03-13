想吃野鴿遭逮 外勞不知已觸法
2017-03-13 12:35
［記者許展溢／苗栗報導］一名25歲越南籍外勞「阿光」，2度來台，這次待不到半年，竟因為想與朋友一起吃野鴿遭逮。
昨天上午正在休假的竹南警分局海口所所長林定正，外出返家途中，看到阿光背著大包包，形跡可疑，上前盤查，發現背包內竟裝有5隻血跡斑斑的野鴿。
警方指出，林定正昨天返家途中，順道在轄區巡視，看到阿光騎著電動車，帶著大型背包，又東張西望，看了就令人起疑，馬上通知線上警力支援盤查，沒想到起獲火箭100型高壓空氣槍一支、高倍率瞄準鏡1個及鉛製喇叭彈1盒。
警方追問，阿光隨即坦承昨天下班後前往空曠處，使用空氣槍獵殺5隻野鴿，並向員警表示，在家鄉打獵是生活必需技能，所以才能在幾十分鐘內輕鬆把5隻野鴿打下， 加上想在假日跟朋友一起享用，不知道這個舉動在台灣有違法。
警方表示，阿光平時工作認真，但用雷射測距儀搭配專業狙擊鏡，輕易擊殺數十公尺外的野鴿，已具專業獵戶技能，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署偵辦。
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