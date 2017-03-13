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警民連線伸援手 搶回理髮師父女性命

2017-03-13  12:36

〔記者王俊忠／台南報導〕熱心男市民、警方、里長與消防員連線通力合作，救回一對尋短父女的寶貴性命！

今天上午，一位蔡姓男子接獲長期幫他理髮的男理髮師來電透露「要帶女兒走了！感謝他長期照顧」。因為男理髮師住在南市北區，蔡男隨即通知警方救人，轄區五分局和緯派出所員警趕到理髮店，見理髮店大門深鎖，即聯絡地方里長準備破門進入。

但員警試著先詢問理髮店鄰居是否知道理髮店電話，問到店內電話後，警方撥電話進去，響了多聲後，人在二樓的60歲男理髮師接起電話、說話有氣無力。警方請他下樓開門，男理髮師稍後下樓開門讓警方與里長進入。

警方上到2樓，見2樓客廳正燒著一盆炭火，火煙相當大，立刻用水滅火，並打開門窗通風。

後來趕到的消防局和緯、永華2分隊救護人員見男理髮師與其16歲的女兒意識都昏沈，應有吸入濃煙；男理髮師疑服用不明藥物，即將2人送醫急救。

警方在屋內未找到遺書，詢問鄰居得知男理髮師獨自扶養女兒，女兒疑有躁鬱症方面疾病，可能因此想不開尋短。警方已聯絡衛生局相關單位對這對父女做後續追蹤輔導。

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  • 消防救護人員將燒炭尋短的男理髮師送醫治療。（記者王俊忠翻攝）

    消防救護人員將燒炭尋短的男理髮師送醫治療。（記者王俊忠翻攝）

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