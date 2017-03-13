狂報導送貨員下跪！員警歎：社會病了

SNG車開到警局前做即時報導。（記者顏宏駿攝）

2017-03-13 12:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕送貨員下跪事件，引發社會軒然大波，今天甚至有SNG車直接開到員林市莒光所報導和連線，員警私下感歎「社會病了！」因為類似的案件多不勝數，他們每天都在排解民間糾紛，只因網友把照片po在「爆料公社」就引發媒體大幅報導，員警說，社會還有更多值得關心的議題，不要「炒作」這種「芝麻小事」。

該名員警不願具名，他說，整個事件，雙方都不願提告，就應該算落幕了，但不想落幕的似乎是網友和媒體。

他說，「這實在不值得一報」，就是一張相片，有宅配員跪下，雙方有糾紛，但雙方都自認有錯，所以都不願提告，但媒體好像「不想輕輕放過」。

他表示，2名老夫妻都不住在當地，但各家媒體都跑到交貨那裡找人、問鄰居，「這種事有那麼重要嗎？」，「我們基層員警每天都在排解類似的民間糾紛」。

他個人希望，此事適可而止，當事人既不願相互追究，「媒體就饒了他們吧」。