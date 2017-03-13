| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮鳳林驚傳死亡車禍 1死2命危 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

狂報導送貨員下跪！員警歎：社會病了

SNG車開到警局前做即時報導。（記者顏宏駿攝）

2017-03-13  12:32

〔記者顏宏駿／彰化報導〕送貨員下跪事件，引發社會軒然大波，今天甚至有SNG車直接開到員林市莒光所報導和連線，員警私下感歎「社會病了！」因為類似的案件多不勝數，他們每天都在排解民間糾紛，只因網友把照片po在「爆料公社」就引發媒體大幅報導，員警說，社會還有更多值得關心的議題，不要「炒作」這種「芝麻小事」。

該名員警不願具名，他說，整個事件，雙方都不願提告，就應該算落幕了，但不想落幕的似乎是網友和媒體。

他說，「這實在不值得一報」，就是一張相片，有宅配員跪下，雙方有糾紛，但雙方都自認有錯，所以都不願提告，但媒體好像「不想輕輕放過」。

他表示，2名老夫妻都不住在當地，但各家媒體都跑到交貨那裡找人、問鄰居，「這種事有那麼重要嗎？」，「我們基層員警每天都在排解類似的民間糾紛」。

他個人希望，此事適可而止，當事人既不願相互追究，「媒體就饒了他們吧」。

廣告
  • 網路上宅配男的下跪圖。（記者顏宏駿翻攝）

    網路上宅配男的下跪圖。（記者顏宏駿翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 跪下 送貨員
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：狂報導送貨員下跪！員警歎：社會病了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.