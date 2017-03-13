發福大叔被逮 警不信他是遭通緝的斯文男…
2017-03-13 12:34
楊男體重將近100公分，留著落腮鬍，宛如發福大叔。（記者張瑞楨翻攝）
〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第二分局員警巡邏時，發現一輛機車的車主是妨害兵役通緝犯，附近又有一家人力仲介公司，遂進入公司內詢問，剛好問到車主楊姓男子（30歲），怪異的是，警方查詢楊男的口卡照片，是年輕略瘦的斯文男子，楊男卻是一臉落腮鬍的發福大叔模樣，體重將近100公斤，差異相當大，警方再三查證才確認是楊男無誤，他說，這8、9年來生活懶散沒運動，才會有這麼大的差異。
中市二分局員警本月7日晚上巡邏時，發現一輛機車車主被通緝，附近有一家人力仲介公司，員警進入公司內詢問，剛好問到車主楊姓男子，他表示機車是他的，不過，警方調閱戶籍口卡照片，卻發現差異很大，再透過警用人臉辨識系統，也顯示楊男本人與照片差異太大，可能有頂替等問題。
警方發現，戶籍口卡照片，是俊俏略瘦的年輕男人，但眼前的楊男，卻是體重將近100公斤，不修邊幅，留著一臉子落腮鬍的發福大叔模樣，不只是是身材、樣貌差異甚大，楊男的年齡看似40歲以上，不像是30歲的年輕人，楊男略微羞澀說，口卡照片是他在當兵時拍的，距離現在至少8、9年。
他說，因為工作的關係，1年多前從新北市搬到臺中，不知道自己因妨害兵役條例被士林地檢署通緝，退伍至今約8、9年，他生活懶散沒有運動，體重不斷增加，他還開玩笑說，早知道就跟警方說「我不認識車主」，警方依法將他逮捕歸案。
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