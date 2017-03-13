台中地院1女錄事墜樓死亡

2017-03-13 12:24

［記者楊政郡／台中報導］上午台中地方法院六樓遮陽棚發現一具女屍，被工友發現後女子面朝下趴在遮陽棚上，鎮驚不已，警方初步調查證件掉在身旁，是33歲林姓女錄事，去年才考近來，個性內向、沉默，死亡多時，有同事稱週六有看到她來加班，警方在法院頂樓發現她的手提袋及外套，目前未發現有任何遺書，通知父親到場，哀傷不已，檢警深入了解死因。