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台中地院1女錄事墜樓死亡

2017-03-13  12:24

［記者楊政郡／台中報導］上午台中地方法院六樓遮陽棚發現一具女屍，被工友發現後女子面朝下趴在遮陽棚上，鎮驚不已，警方初步調查證件掉在身旁，是33歲林姓女錄事，去年才考近來，個性內向、沉默，死亡多時，有同事稱週六有看到她來加班，警方在法院頂樓發現她的手提袋及外套，目前未發現有任何遺書，通知父親到場，哀傷不已，檢警深入了解死因。

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  • 這是由下往上看遮陽棚，就在鏡頭正中間第一格發現女錄事屍體。（記者楊政郡攝）

    這是由下往上看遮陽棚，就在鏡頭正中間第一格發現女錄事屍體。（記者楊政郡攝）

  • 遮雨棚上還留有血跡、掌紋，雨棚水溝還有血漬。（記者楊政郡攝）

    遮雨棚上還留有血跡、掌紋，雨棚水溝還有血漬。（記者楊政郡攝）

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