蘇清泉東港服務處遭開槍？ 警方︰是BB彈！

2017-03-13 12:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉位於屏東縣東港鎮的前立委服務處，昨天晚上傳遭人開槍，不過警方蒐證後強調，現場無擊發子彈的跡象，強調是「BB彈！」

東港分局東濱派出所於昨晚8時許，接獲屋主報案，指他在屏東縣東港鎮東隆里東隆街住處1樓窗戶玻璃遭不明人士破壞，經警方到場查證，該址前身為前立委蘇清泉服務處，於立委卸任後做為與選民的聯絡處所。

警方到場初步勘驗發現該址1樓窗戶遭不明人士破壞，窗戶玻璃上有一處圓孔狀碎裂毀損，並非火藥基底的子彈造成，且也未在場找到疑似子彈的物體，研判是BB彈（疑似鋼珠）穿透所致，並無人員受傷，目前將根據報案當事人提供訊息、查訪附近住戶，現已成立專案小組積極擴大調閱周遭監視器偵辦中。

前立委、現任國民黨部主委服務處遭人以BB彈射擊，周遭居民人心惶惶，由於上週蘇清泉所擔任榮譽院長的安泰醫院，才開席開百桌宴請春酒，地方政要雲集，才維繫地方關係卻遭破壞，現又適逢農漁會基層選舉，格外引出諸多聯想。

不過也有居民認為，BB彈取得較易，也有可能是小屁孩隨意試射，但蘇清泉的身份特殊，現正全力偵辦。