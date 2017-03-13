| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮鳳林驚傳死亡車禍 1死2命危 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

又傳遊覽車意外！日統客運撞號誌桿 幸無傷亡

日統客運公司遊覽車疑為閃避左轉機車失控撞上分隔島的號誌桿，幸無人員傷亡。（記者黃淑莉攝）

2017-03-13  12:17

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林西螺今天上午發生一起遊覽車意外，一輛日統客運遊覽車行經西螺果菜市場附近，疑要閃避一輛左轉機車，失控撞上分隔島的號誌桿，幸無人員傷亡，14名乘客虛驚一場，不過，也扯斷3支號誌桿。

西螺警方今天上午9點50分左右接獲報案，指西螺興農西路、福來路口發生遊覽車車禍，員警到場現場多支號誌桿斷裂、電線散落一地，一部日統客運遊覽車暫停在路旁空地上，擋風玻璃破裂、車內物品散落一地、右前輪扭曲變形。

日統客運李姓駕駛指出，他駕駛四湖到台北班車，今天上午8點40分從四湖發車，搭載14名乘客，準備從西螺上高速公路，行經事故路口，突然一部機車從外側車道要左轉，駕駛沒有打方向燈，他為閃避機車不慎撞上分隔島上的紅綠燈號誌桿。

日統客運上的乘客表示，事故前聽到司機按多聲喇叭，後來又要乘客放低身體坐好，接著就聽到碰碰聲，還好司機臨危不亂，否則不堪設想。

14名乘客中有一人小腿輕微撞傷，患者堅持無大礙，搭乘日統客運公司派來的中巴轉搭其他車輛北上。

警方表示，將調閱監視器請機車駕駛到案說明及釐清相關肇事責任，3支號誌桿、路口監視器初估損失約數十萬元。

日統客運公司遊覽車疑為閃避左轉機車失控撞上分隔島的號誌桿，幸無人員傷亡。（記者黃淑莉攝）

日統客運公司遊覽車疑為閃避左轉機車失控撞上分隔島的號誌桿，幸無人員傷亡。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 日統客運 車禍 遊覽車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✧牛蒡咖哩
電鍋菜✧肉醬豆腐煲
吃甜食✧法式布丁
這樣煎豆腐不破皮！
轉寄

標題：又傳遊覽車意外！日統客運撞號誌桿 幸無傷亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月13日‧星期一‧丁酉年二月十六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.