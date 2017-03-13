又傳遊覽車意外！日統客運撞號誌桿 幸無傷亡
2017-03-13 12:17
日統客運公司遊覽車疑為閃避左轉機車失控撞上分隔島的號誌桿，幸無人員傷亡。（記者黃淑莉攝）
［記者黃淑莉／雲林報導］雲林西螺今天上午發生一起遊覽車意外，一輛日統客運遊覽車行經西螺果菜市場附近，疑要閃避一輛左轉機車，失控撞上分隔島的號誌桿，幸無人員傷亡，14名乘客虛驚一場，不過，也扯斷3支號誌桿。
西螺警方今天上午9點50分左右接獲報案，指西螺興農西路、福來路口發生遊覽車車禍，員警到場現場多支號誌桿斷裂、電線散落一地，一部日統客運遊覽車暫停在路旁空地上，擋風玻璃破裂、車內物品散落一地、右前輪扭曲變形。
日統客運李姓駕駛指出，他駕駛四湖到台北班車，今天上午8點40分從四湖發車，搭載14名乘客，準備從西螺上高速公路，行經事故路口，突然一部機車從外側車道要左轉，駕駛沒有打方向燈，他為閃避機車不慎撞上分隔島上的紅綠燈號誌桿。
日統客運上的乘客表示，事故前聽到司機按多聲喇叭，後來又要乘客放低身體坐好，接著就聽到碰碰聲，還好司機臨危不亂，否則不堪設想。
14名乘客中有一人小腿輕微撞傷，患者堅持無大礙，搭乘日統客運公司派來的中巴轉搭其他車輛北上。
警方表示，將調閱監視器請機車駕駛到案說明及釐清相關肇事責任，3支號誌桿、路口監視器初估損失約數十萬元。
日統客運公司遊覽車疑為閃避左轉機車失控撞上分隔島的號誌桿，幸無人員傷亡。（記者黃淑莉攝）
日統客運公司遊覽車疑為閃避左轉機車失控撞上分隔島的號誌桿，幸無人員傷亡。（記者黃淑莉攝）
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