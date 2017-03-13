偷原味內褲遭直擊 噁男竄逃糗摔遭逮
2017-03-13 12:09
警方逮捕偷內衣褲的張男。（記者曾健銘翻攝）
〔記者曾健銘／新北報導〕鍾愛女性原味內衣褲的34歲張姓男子，日前中午他閒晃到新北市新莊區中正路1處住宅前，發現民眾晾在陽台的女用內衣褲，一時「凍未條」上前順手牽羊偷走5件，陳姓住戶發現後喝止：「原來是你這死變態！」一邊打電話報案一邊上前追捕，張男心急摔得狗吃屎，糗遭逮捕。
失主事後到派出所認領，得知內衣褲遭變態竊取，嚇得大喊：「我不要了！」
警方調查，張男有毒品、竊盜前科，目前擔任臨時工人，對「原味內衣褲」情有獨鍾，前日中午11時許，他閒晃到新北市新莊區中正路1處民宅前空地，發現民宅前晾著數件女用內衣褲，趁著四下無人上前偷竊。
孰料被陳姓民眾直擊，因為之前也曾有女用內衣褲遭竊，陳男立即上前嚇阻：「原來是你這死變態！」嚇得張男往死巷逃竄，新莊派出所警員接獲民眾報案後前往追捕，張男自知難逃法網，只好乖乖就逮，警方在其身上搜出3件內褲、2件內衣，罪證確鑿，當場將他帶回偵辦。
偵訊時張男供稱，自己有特殊僻好，喜歡收藏女用內衣褲，今年1月中旬也曾到該民宅偷竊內衣褲得逞，前天中午又到該處「搜尋」獵物，想再偷幾件回家聞聞收藏，沒想到被民眾直擊，警訊後依竊盜罪嫌將張男移送法辦。
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