怒斥糧協執行長挨告 白米炸彈客不起訴
2017-03-13 12:03
〔記者吳昇儒／基隆報導〕曾因為台灣農民請命放置炸彈的白米炸彈客楊儒門，去年4月，在臉書上po文，指控台北糧食協進會劉姓執行長阻撓台北市中小學營養午餐吃有機蔬菜，並不時放錯誤訊息影響農產品價格，惡意與大盤、進口商及團膳坑殺農民。劉男不滿名譽受損，憤而提告。基隆地檢署檢察官則認為，楊男並非刻意捏造事實，罪證不足，不起訴處分。
楊儒門多年前為了要求政府重視臺灣開放稻米進口，曾放置炸彈恐嚇，被媒體稱為白米炸彈客，後獲得總統特赦，前年獲北市府邀請，擔任台北農產公司理事。
楊男向檢察官承認有在臉書上po並表示，去年與市府開會溝通要讓中小學生食用有機蔬菜時，隔天就有人向媒體投書說給小孩子吃有機蔬菜是譁眾取寵，還有台北農產公司要開除有問題職員時，報紙就會出現承銷人不足問題，每次開會議題，就會出現在臉書或是報紙投書，而劉男有承認投書的單位是他們的人。
檢察官調查，楊男提出的證據中，開會的內容及決議，隔天就被人po在臉書或是投書在媒體上，確實不假，並非楊男故意捏造虛偽事實，雖然不能證實被告言論內容是否與事實相符，但仍難認定他有毀謗罪責，毀謗罪嫌不足，予以不起訴處分。
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