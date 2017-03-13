偷3千元兒童腳踏車 2竊嫌須付罰金15萬元

2017-03-13 12:07

〔記者黃建華／高雄報導〕余姓男子在網咖結識郭姓女子，聽郭女表示「想要1部兒童腳踏車給兒子」，2人竟連袂在半夜行竊路旁的兒童腳踏車，高雄地院一審依竊盜罪判余男有期徒刑3月，如易科罰金需繳9萬元，郭女則判有期徒刑2月，易科罰金需繳6萬元。為了區區3000元腳踏車，2人共要付上15萬元代價才能免去牢獄之災，真是因小失大。

判決指出，郭姓女子因需要1部兒童腳踏車給小孩用，竟與余姓男子於民國104 年11月13日清晨5 時31分，由郭女騎乘機車搭載余男，由余男下車行竊某商家騎樓停放的兒童腳踏車1 部（價值新台幣3000 元），得手後，以大型塑膠袋打包，由郭女騎機車搭載余，合力將兒童腳踏車載回郭女住處。

雖然郭女在法院審理時都否認和余男一起偷腳踏車，辯稱是余男表示有親戚腳踏車要賣，她剛好有需要，才載余男一起去取車。

不過，余男自始自終坦承，2人一起偷車，並共稱是郭女表示他兒子需要1部兒童腳踏車，但她沒錢買，才載他一起去看看路邊有沒有適合的，有的話就載走。

余男說:「我們是一起去偷牽的，當天晚上我們2人都在網咖，說好天亮一起去牽，郭女還準備一個大型黑色塑膠袋讓我裝腳踏車」、「我沒有跟郭女說那台腳踏車是我親戚不要的，她也沒有拿錢給我，她把腳踏車洗乾淨以後拿給她兒子騎，我還幫忙一起洗」等語，法官審結認為，如果不是偷車，2人取車不用挑在半夜還戴上安全帽。不採信郭女辯詞，將2人都依竊盜罪判刑。