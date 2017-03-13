偷3千元兒童腳踏車 2竊嫌須付罰金15萬元
2017-03-13 12:07
〔記者黃建華／高雄報導〕余姓男子在網咖結識郭姓女子，聽郭女表示「想要1部兒童腳踏車給兒子」，2人竟連袂在半夜行竊路旁的兒童腳踏車，高雄地院一審依竊盜罪判余男有期徒刑3月，如易科罰金需繳9萬元，郭女則判有期徒刑2月，易科罰金需繳6萬元。為了區區3000元腳踏車，2人共要付上15萬元代價才能免去牢獄之災，真是因小失大。
判決指出，郭姓女子因需要1部兒童腳踏車給小孩用，竟與余姓男子於民國104 年11月13日清晨5 時31分，由郭女騎乘機車搭載余男，由余男下車行竊某商家騎樓停放的兒童腳踏車1 部（價值新台幣3000 元），得手後，以大型塑膠袋打包，由郭女騎機車搭載余，合力將兒童腳踏車載回郭女住處。
雖然郭女在法院審理時都否認和余男一起偷腳踏車，辯稱是余男表示有親戚腳踏車要賣，她剛好有需要，才載余男一起去取車。
不過，余男自始自終坦承，2人一起偷車，並共稱是郭女表示他兒子需要1部兒童腳踏車，但她沒錢買，才載他一起去看看路邊有沒有適合的，有的話就載走。
余男說:「我們是一起去偷牽的，當天晚上我們2人都在網咖，說好天亮一起去牽，郭女還準備一個大型黑色塑膠袋讓我裝腳踏車」、「我沒有跟郭女說那台腳踏車是我親戚不要的，她也沒有拿錢給我，她把腳踏車洗乾淨以後拿給她兒子騎，我還幫忙一起洗」等語，法官審結認為，如果不是偷車，2人取車不用挑在半夜還戴上安全帽。不採信郭女辯詞，將2人都依竊盜罪判刑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光
- 經典賽》回憶超美技守備 菊池涼介：我只是想把球擋下來（影音）
- 男星經營副業暴賺 7年獲利70億台幣
- 奉行川普政策 聯邦檢察官仍被免職
- 兩岸與國際》優柔寡斷的習近平掌控得了朝鮮半島嗎？
- 自由廣場》共諜案 創意與黑數
- 外國月亮比較圓？故宮被爆不願與北市府合作
- （台中）大安海堤種樹2500棵 高鐵贈苗千株
- 特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 107課綱若趕不及…110年大學考招新制恐順延
- 因應南海東海執法 籌建4艘4000噸級海巡艦
- NBA》轉眼20載 帶你回味戰神初對決喬丹（影音）
- 方馨挑戰高空彈跳 皮皮剉改漫步
- （台中）市圖借書證真好康 消費、看牙有優惠
- 去年88萬韓客來台 台韓旅遊轉順差
- 中國政協放話 要對香港徵稅徵兵
- 中職戰鼓擂響 4隊拉抬票房
- 南韓歷任總統下場慘
- 費雍再遭爆料 訂製西裝友人買單
- 「禽況」嚴峻 高雄衛局籲禽畜業者打疫苗
- 新北水利局施工 千年壺穴竟遭灌漿、填平
- 上臉書救耕牛 九萬搶回命
- 豐原掃墓接駁車 2天近5千人搭
- 經典賽》包爺大秀雷射肩！這一傳救回多明尼加的勝利（影音）
- 【愛讀書】 《味什麼集》
- 擴大植樹 預約自行車道綠蔭
- 自由開講》台灣通用語簡稱台語
- 《兒童最愛獎》花蝴蝶合體前夫最萌 黛咪上台紅變綠
- 書劍集》避免誤判賽局的苦楚
- 海地巴士肇事逃逸 衝撞人群至少38死
- MLB》為高齡87歲老奶奶祝壽 國民哈波再開轟（影音）
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 新住民樂在工作 讚台灣環境好
- 「重層嚇阻」新戰略 國軍防禦圈外推1千公里
- 斷氣後心跳5小時 姐同意照顧妹夫她才撒手
- 瓊瑤豁達交代後事 接下來要……
- 瑞莎扮小貓超萌！但網友更好奇的是…
- 第一千金換人做！黑寡婦神模仿川普女兒伊凡卡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：偷3千元兒童腳踏車 2竊嫌須付罰金15萬元
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分