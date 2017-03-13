機捷車廂內婦人暴走 讓座網友也傻眼

2017-03-13 12:01

〔記者李容萍／桃園報導〕到底為什麼暴走？

有網友昨晚在臉書「爆料公社」PO文指出，搭乘機場捷運從A18高鐵桃園站回來時，車廂內有一名婦人原本口氣很好，說她站了1天很累了，希望他的小孩能坐擠一點，好讓個位置給她坐。

網友說，好心讓座後，婦人坐下後不到1分鐘，見兩個孩子自己在玩，便開始瞪他們N次，後來孩子不小心踢到她的腳，她就開始很大聲的說你可以不要再踢到我了嗎？然後還說小孩沒有買票，為什麼可以坐在這裡占位置，便開始破口大罵，小孩也被她嚇到連話都不敢說。

之後婦人連髒話、三字經什麼都出來了，一旁還有小寶寶被她嚇到哭了，罵人聲音超大聲；網友認為「拍年當搞蕭狼」，真的什麼人都有，同車乘客有人報警，婦人下車後，下一站警察也來詢問了，網友選擇保留影片不計較。

對此，桃園捷運警察隊表示，昨晚有接到熱心民眾舉報車廂內有糾紛，不過員警上車時，該名婦人已離開，而當事人直指婦人是情緒不穩，表示不願追究。