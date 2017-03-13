機捷車廂內婦人暴走 讓座網友也傻眼
2017-03-13 12:01
〔記者李容萍／桃園報導〕到底為什麼暴走？
有網友昨晚在臉書「爆料公社」PO文指出，搭乘機場捷運從A18高鐵桃園站回來時，車廂內有一名婦人原本口氣很好，說她站了1天很累了，希望他的小孩能坐擠一點，好讓個位置給她坐。
網友說，好心讓座後，婦人坐下後不到1分鐘，見兩個孩子自己在玩，便開始瞪他們N次，後來孩子不小心踢到她的腳，她就開始很大聲的說你可以不要再踢到我了嗎？然後還說小孩沒有買票，為什麼可以坐在這裡占位置，便開始破口大罵，小孩也被她嚇到連話都不敢說。
之後婦人連髒話、三字經什麼都出來了，一旁還有小寶寶被她嚇到哭了，罵人聲音超大聲；網友認為「拍年當搞蕭狼」，真的什麼人都有，同車乘客有人報警，婦人下車後，下一站警察也來詢問了，網友選擇保留影片不計較。
對此，桃園捷運警察隊表示，昨晚有接到熱心民眾舉報車廂內有糾紛，不過員警上車時，該名婦人已離開，而當事人直指婦人是情緒不穩，表示不願追究。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 羽球》戴資穎全英賽奪冠 寫台灣羽壇新頁
- 經典賽》搶主導權曾恐嚇官員 廖正井怒罵影片曝光
- 經典賽》回憶超美技守備 菊池涼介：我只是想把球擋下來（影音）
- 男星經營副業暴賺 7年獲利70億台幣
- 奉行川普政策 聯邦檢察官仍被免職
- 兩岸與國際》優柔寡斷的習近平掌控得了朝鮮半島嗎？
- 自由廣場》共諜案 創意與黑數
- 外國月亮比較圓？故宮被爆不願與北市府合作
- （台中）大安海堤種樹2500棵 高鐵贈苗千株
- 特戰「海龍蛙兵」薪水 竟比一般步兵還少...
- 首位黑人龐德 新任007爆出是「他」
- 107課綱若趕不及…110年大學考招新制恐順延
- 因應南海東海執法 籌建4艘4000噸級海巡艦
- NBA》轉眼20載 帶你回味戰神初對決喬丹（影音）
- 方馨挑戰高空彈跳 皮皮剉改漫步
- （台中）市圖借書證真好康 消費、看牙有優惠
- 去年88萬韓客來台 台韓旅遊轉順差
- 中國政協放話 要對香港徵稅徵兵
- 中職戰鼓擂響 4隊拉抬票房
- 南韓歷任總統下場慘
- 費雍再遭爆料 訂製西裝友人買單
- 「禽況」嚴峻 高雄衛局籲禽畜業者打疫苗
- 新北水利局施工 千年壺穴竟遭灌漿、填平
- 上臉書救耕牛 九萬搶回命
- 豐原掃墓接駁車 2天近5千人搭
- 經典賽》包爺大秀雷射肩！這一傳救回多明尼加的勝利（影音）
- 【愛讀書】 《味什麼集》
- 擴大植樹 預約自行車道綠蔭
- 自由開講》台灣通用語簡稱台語
- 《兒童最愛獎》花蝴蝶合體前夫最萌 黛咪上台紅變綠
- 書劍集》避免誤判賽局的苦楚
- 海地巴士肇事逃逸 衝撞人群至少38死
- MLB》為高齡87歲老奶奶祝壽 國民哈波再開轟（影音）
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 新住民樂在工作 讚台灣環境好
- 「重層嚇阻」新戰略 國軍防禦圈外推1千公里
- 斷氣後心跳5小時 姐同意照顧妹夫她才撒手
- 瓊瑤豁達交代後事 接下來要……
- 瑞莎扮小貓超萌！但網友更好奇的是…
- 第一千金換人做！黑寡婦神模仿川普女兒伊凡卡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：機捷車廂內婦人暴走 讓座網友也傻眼
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分