嗆人3分鐘走不出七堵！ 男反被情敵狂砍
2017-03-13 11:54
〔記者項程鎮／台北報導〕男子趙令鋼與王姓女友分手後，仍接送王女，被王女的新男友顏男嗆聲：「3分鐘走不出七堵！」，事後趙男持西瓜刀將顏男砍成重傷，差點喪命，最高法院維持高等法院見解，依殺人未遂罪判處趙男有期徒刑5年，強制罪部分判處有期徒刑2個月，得易科罰金6萬元，全案定讞。
判決指出，趙男和王女原為男女朋友關係，兩人103年8月分手，王女隨即與顏姓男友交往，但趙男仍溫馨接送王女，引起顏男不滿，顏男當場對趙男嗆聲：「要讓你三分鐘走不出七堵」，種下殺機。
趙男事後仍與王女保持聯絡，同年9月2日趙男好意介紹工作給顏男，顏男正在使用手機沒理他，引起趙男怒火，新仇加上舊恨決定找人教訓顏男。
趙男當天晚上拿取西瓜刀到顏男住處，趁顏男載王女返家時，拿刀從顏男後方猛砍他的頭部，顏男不支癱坐地上，趙男友人再拿安全帽及甩棍助陣，還派人拉住王女，讓她無法求救，顏男倒地不起，趙男才離去，趙男事後還跟同夥說：「今天沒把顏xx弄死，明天要找人把他帶去xxx處理掉」。
趙男辯稱當初只想教訓顏男，沒有要殺他的意思，高院不採信，認為趙男明知砍殺頭部可能會造成死亡，仍對顏男的頭部砍殺，還阻止王女求救，事後還說要「處理」顏男，顯見想至顏男於死地，但考量趙男已與顏男和解，判處5年2月徒刑，上訴後被最高法院駁回。
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