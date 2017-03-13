假驗資之名詐6000萬 「超跑女神」被訴

女子林思吟詐欺罪起訴。（記者謝君臨翻攝臉書）

2017-03-13 11:27

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕被車友封為「超跑女神」的37歲女子林思吟，涉嫌假借投資「驗資」公司之名，吸金詐騙約6000萬元，10名被害人中，最慘的一人陸續被騙超過3000萬元，有被害人血本無歸，連父母罹癌的醫藥費都沒著落，林女卻生活豪奢，不但以千萬名車代步，還帶母親遊杜拜、阿布達比；台北地檢署調查後，今依詐欺罪將她起訴。

檢調獲報，99年至104年間，林女自稱在杜拜經商，平日以市價超過千萬元的賓士SL63超跑、賓利等高檔名車代步，在車友圈中小有名氣，面容姣好的她，因此被車友封為「超跑女神」，但事後卻爆出有不少科技新貴及車友上當受騙，有受害人甚至被騙光積蓄，連母親住院的醫療費都付不出來。

檢調調查，林女對外宣稱自己為某公司執行董事，專門借錢給有資金需求的公司「驗資」，並收取8％佣金，如投資她的事業，將可獲取2～4％的利潤，由於林女出手闊綽，出入以名車代步，再加上面容姣好、能言善道，不少人信以為真，紛紛掏錢投資，林女的詐騙「版圖」也從親友逐步擴大至科技新貴及車友。

檢調查出，林女四處找人投資「驗資」公司，起初會依投資比例支付利息，但投資者本金累積愈來愈多，她便開始以各種理由迴避付息，甚至在LINE上回嗆投資者「要拿回全額，你知道，我是沒有辦法…我寧願你去告我」。

檢察官日前曾2度傳喚林女出庭，但她矢口否認犯案，表示自己真的有在做「驗資」投資，投資者是自己心甘情願掏錢，她絕無詐騙；檢察官掌握相關事證後，今年1月指揮調查局持搜索票搜索林女住處，並約談林女到案，發現林女經濟已出現問題，千萬名車早已賣掉。

據悉，林女先前被約談時，見紙包不住火，才終於坦承犯行，還一度口出狂言：「我就是沒錢還，就是要被關！」檢方訊後認定林女涉嫌重大，向法院聲請羈押獲准，全案今偵結，林女已送審台北地院。